لبنان | الأمن العام: توقيف صاحب محطة في المرج يبيع المازوت في السوق السوداء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “في إطار متابعة موضوع عدم احتكار المشتقات النفطية والتلاعب بأسعارها، ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في بلدة المرج اللبناني(ع.ع.س) يملك محطة للمحروقات، يقوم ببيع مادة المازوت في السوق السوداء بسعر اعلى من السعر الرسمي.

بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفه وإحالته الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتم ختم المحطة بالشمع الاحمر”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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