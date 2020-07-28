لبنان | اسرائيل تكشف عن تعزيزات عسكرية جديدة عند حدودها مع لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرّد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر تويتر قائلا: “بناء على تقييم الوضع في الجيش الاسرائيلي تقرر تعزيز القيادة الشمالية العسكرية بمنظومات نيران متطورة وتجميع المعلومات وقوات خاصة.” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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