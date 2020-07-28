لبنان | تفاصيل قرار الغاء رسوم الميكانيك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وافق مجلس الوزراء على الغاء رسوم الميكانيك عن العام ٢٠٢٠ لمن دفع ٢٠١٩ وعن ٢٠٢١ لمن دفع ٢٠٢٠ ، ولم يلغ رسم اللوحات المميزة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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