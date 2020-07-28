لبنان | بلدية الصرفند: إغلاق المؤسسسات والأسواق وإلغاء المناسبات الإجتماعية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت بلدية الصرفند الجنوبية في بيان ، انه “اعتبارا من صباح يوم الخميس في 30 الحالي ولغاية مساء الاثنين في 3 آب ، ومن صباح الخميس 6 آب ولغاية مساء الاثنين 10 منه، سيتم اقفال كافة المؤسسات الخاصة والاسواق التجارية، وكذلك إلغاء كافة المناسبات الدينية على اختلافها بسبب فيروس كورونا”. كذلك أعلنت “الغاء كافة المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والمباريات والمسابقات الرياضية، وكذلك تخفيف القدرة الاستيعابية بنسبة 50 % في المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العامة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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