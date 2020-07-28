لبنان | غجر: لدينا كميات كبيرة من المازوت ولا مشكلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر انه: “لدينا كميات كبيرة من المازوت ولا مشكلة وهناك عملية استهلاك كبيرة للمازوت و منشآت النفط تسلم شركات التوزيع بناء على طلب رسمي وهي تسلمها بدورها لأصحاب المولدات” مضيفاً “زيادة الانقطاع في التيار الكهربائي منذ مساء أمس ناتج عن عطل تقني كبير واصلاحه يحتاج لوقت” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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