لبنان | كهرباء لبنان: عطل في معمل الجية أدى إلى انفصال مجموعات الإنتاج

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، ما يلي:

“عند حوالي الساعة 10,20 من مساء الاثنين الواقع فيه 27/7/2020، طرأ عطل على قاطع (Disjoncteur) المجموعة الثالثة في معمل الجية الحراري، ما أدى الى انفصال خطي جية – بصاليم رقم 1 و2 150 ك.ف.، الأمر الذي أدى بدوره الى انفصال المجموعتين البخاريتين في كل من معملي الزهراني ودير عمار عن الشبكة، ثم تلتهما سائر مجموعات الإنتاج بسبب عدم ثبات الشبكة نتيجة تراجع الإنتاج الى حدوده الدنيا.

بناء عليه، انقطعت التغذية بالتيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية، وحاليا تواصل الفرق الفنية جهودها لإعادة المجموعات تباعا الى الخدمة، وتاليا إعادة التغذية الكهربائية تدريجيا الى مختلف المناطق.

وفي هذا السياق، تشير مؤسسة كهرباء لبنان الى أن الطلب على الطاقة يتجاوز حاليا الـ3400 ميغاوات، يقابله تراجع في الطاقة الإنتاجية لأسباب خارجة عن إرادة المؤسسة تعود الى النقص في المحروقات لزوم معامل الإنتاج، الأمر الذي يتسبب بعدم ثبات الشبكة الكهربائية ما يرفع من احتمال تكرار عملية انفصال مجموعات الإنتاج”.