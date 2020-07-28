كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كشفت معلومات صحفية أن تجمع أصحاب المولدات الكهربائية علق بعد طلب من اللواء عباس ابراهيم قراره بإطفاء المولدات. وكان وفد من التجمع برئاسة عبدو سعاده عقد إجتماعا مع اللواء ابراهيم . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بعد الاجتماع مع اللواء ابراهيم… تجمع أصحاب المولدات يعلق قرار إطفاء المولدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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