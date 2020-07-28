لبنان | الأمن العام: تقرير PCR للرعايا السوريين المغادرين لا يتخطى الـ24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وجاء في البيان: “أعلنت المديرية العامة للامن العام، في بيان، “انها تعلم الرعايا السوريين الموجودين في لبنان بصورة شرعية أو غير شرعية أنه يمكنهم المغادرة الى سوريا على ان يكون في حوزتهم اوراقهم الثبوتية وتقرير خاص بالكشف على فيروس كورونا (PCR) لا تتخطى مدته 24 ساعة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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