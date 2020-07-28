لبنان | علي ابراهيم أكد متابعته تأمين المازوت للافران

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وطالب ابراهيم “بتزويد النقابة لائحة باسماء الشركات التي تسلمت هذه المادة لارسالها الى وزارة الاقتصاد لتتحقق من مصير هذه الكميات”، مؤكدا “ان اصحاب الافران في البقاع يشتكون من نقص في مادة المازوت واذا توفرت فبسعر السوق السوداء ومن دون فواتير، الامر الذي يحملهم خسائر كبيرة”، مشيرا الى اننا “سنعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على معالجة هذا الامر في ضوء اللائحة الصادرة عن منشآت الزهراني”.
ونوه بجهود الزين في تلبية حاجة الافران لمادة المازوت في كل المناطق وخصوصا منطقة البقاع.
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