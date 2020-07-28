لبنان | غرفة ادارة الكوارث في عكار: 7 حالات جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:12 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك الحالات الايجابية قيد المعالجة والمتابعة: 20 موزعة على البلدات التالية:

شان(1)،ذوق الحصنية(1)،ذوق الحبالصة(1)،برقايل(1)،العمايير (1)،الرامة(1)، الحوشب(1)، التليل(1)، عين الذهب(2) ،عكار العتيقة(2)،المحمرة(2)،فنيدق(3)، خط البيترول وادي خالد(3). حالات الشفاء : 86 اما حالات الحجر المنزلي فقد ارتفع عددها الى106 حالات. وازاء هذه المستجدات جددت الغرفة دعوتها الجميع الى “ضرورة التقيد بالتدابير والتوصيات الصحية، لا سيما عدم الاختلاط والمحافظة على المسافات الامنة للتباعد الاجتماعي ووضع الاقنعة الواقية خارج المنازل، والتقيد بالنظافة الصحية الشخصية وغسل الايدي بالصابون باستمرار واثر ملامسة الاسطح ايا كانت، وتعقيم المشتريات قبل ادخالها الى المنازل. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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