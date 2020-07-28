لبنان | المصارف تلتزم الإقفال في هذه الأيام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:12 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصدر عن جمعية مصارف لبنان، ضمن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا، التعميم الآتي: “استنادا للقرار الصادر عن معالي وزير الداخلية رقم 137/2020 تاريخ 27/7/2020، تؤكد الجمعية التزام المصارف الاقفال خلال الفترة بين 30/7/2020 ضمنا و 6/8 – 10/8 ضمنا”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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