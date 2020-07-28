لبنان | قيادة الجيش: إلغاء احتفال تخريج تلامذة الضباط السنة الثالثة في الكلية الحربية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:12 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كذلك إلغاء الاحتفالات والنشاطات المتعلقة بعيد الجيش في قيادات المناطق والوحدات العسكرية كافة. وصدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: “نظرا للظروف الاستثنائية المتعلقة بتفشي وباء كورونا وتزايد خطره على الصحة العامة، تعلن قيادة الجيش – مديرية التوجيه إلغاء احتفال تخريج تلامذة الضباط السنة الثالثة في الكلية الحربية، الذي كان مقرراً بتاريخ 1/8/2020، كذلك إلغاء الاحتفالات والنشاطات المتعلقة بعيد الجيش في قيادات المناطق والوحدات العسكرية كافة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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