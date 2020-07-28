لبنان | نتائح فحوص الـPCR في دير انطار سلبية ودعوة لالتزام الاجراءات

وقال رئيس البلدية قاسم حجيج: “لقد أجرينا الفحوص لطمأنة اهالي البلدة كون لديها ابناء مغتربون في افريقيا والمهجر يتوافدون يوميا واليوم ظهرت النتيجة سلبية الحمد الله”، وشكر المتبرع بالفحوص ووزارة الصحة والكوادر الطبية في البلدية على تعاونهم، آملا من “رجال الاعمال الجنوبيين وخاصة ابناء المهجر ان يقدموا لبلداتهم وقراهم فحوص الـ pcr للحد من تفشي الفيروس”.

ودعا حجيج الى “التزام مسافات التباعد وارتداءالكمامات وعدم التجمع والتقيد بالإرشادات المتبعة من قبل وزارتي الصحة والداخلية لمحاربة الفيروس”، لافتا إلى أن “يد البلدية ممدودة للبلديات في المنطقة لمحاربة هذا الوباء القاتل”، مشيرا إلى “تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين وأنها مستمرة بحملتها بتحرير محاضر ضبط لكل من تسول له نفسه عدم اتباع التعليمات والإرشادات لان صحة أهلنا وعافية وطننا لبنان فوق كل اعتبار”.