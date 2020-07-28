لبنان | بلدية بقرصونا دعت لإنشاء لجان شبابية للعمل التطوعي

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وأوضح شندب أن “البلدية ترى، في هذا الظرف العصيب الذي يمر به الوطن، ضرورة إنشاء لجان شبابية لدعمها في هذه المجالات، من أجل أن تكون بقرصونا أفضل، وبهدف النهوض بها”.
وحث “شباب وشابات البلدة على التواصل مع البلدية من أجل هذه الغاية”.
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