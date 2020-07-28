كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:12 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وكشفت معلومات صحفية أن الوزراء أجروا فحوص “PCR” قبل دخولهم جلسة الحكومة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | شكوى وزارية الى الامم المتحدة احتجاجاً على الاعتداء الاسرائيلي وفحوص “PCR” للوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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