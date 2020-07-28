لبنان | كشف ميداني على برادات لحوم وأجبان وخضار مثلجة في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 01:12 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما تم التحقق من مصادر الشراء والاطلاع على الفواتير التي بينت التزام اصحاب البرادات الاطر الصحية السليمة. وأعطي العاملون التوجيهات الوقائية من الوباء في ما خص ارتداء الكمامة والمحافظة على النظافة الذاتية، حرصا على الصحة الخاصة والعامة في آن. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.