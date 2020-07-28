لبنان | عون شدد على تطبيق قرارات المجلس الاعلى للدفاع وعدم التهاون بسلامة الغذاء

واشار الرئيس عون الى “ان اعداد إصابات الكورونا ترتفع على نحو خطير ما يفرض التشدد في التدابير المتخذة، ولا بد من احترام القرارات التي اتخذها اليوم المجلس الأعلى للدفاع، والتشدد في تطبيقها للحد من التداعيات السلبية على المواطنين والمقيمين”.

كما شدد على “أهمية موضوع سلامة الغذاء وعدم التهاون به”، ونوه بعمل الأجهزة الأمنية والإدارية “التي نفذت مداهمات لبعض المخازن التي تحتوي مواد فاسدة او منتهية الصلاحية”، وطلب من الإدارات المعنية “تتبع توزيع هذه المواد واتخاذ تدابير صارمة بحق المخالفين”.

ونقل الرئيس عون عن وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان “ترحيبه باعتماد التدقيق المالي الجنائي، معتبرا اياه انه “بداية فعلية لبناء الدولة”.

وطالب رئيس الجمهورية “بضرورة الإسراع في إصدار الأحكام القضائية لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة”.