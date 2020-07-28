لبنان | اصابة ثانية بعدوى كورونا من الجسم الطبي في بلدة حولا

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واشارت البلدية الى ان “الأخت العزيزة (ك.ق) ممرضة في مستشفى الزهراء، أتت نتيجة فحصها إيجابية. وهي من سكان بيروت وموجودة في البلدة منذ أيام عدة”.
ودعت كل من خالطها البدء بإجراءات الحجر الفوري والجدي ( 14 يوما) وإبلاغ البلدية فورا على الرقم 03554434.
وتمنت البلدية “السلامة لها ولجميع أبناء البلدة وترجو منهم التشدد في إجراءات الوقاية لا سيما الكمامة والحفاظ على المسافة الآمنة والابتعاد عن الاكتظاظ والتجمع لأي سبب كان”.
وختمت بيانها: “سلامة مجتمعنا مسؤولية على عاتق الجميع ولا يحق لأي شخص الاستهتار”.
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