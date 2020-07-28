لبنان | المجلس الأعلى للدفاع يمدد التعبئة العامة لغاية 30 آب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:12 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

واعتبر ذلك تهديدا لمناخ الاستقرار في جنوب لبنان وخاصة وان مجلس الامن سيبحث قريبا بتحديد مهام قوات اليونيفيل في الجنوب

وعرض الرئيس عون موجزاً عن التدابير التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة في إطار الوقاية من كورونا.

وأشار الى ان الوضع أصبح دقيقا جدا بالاستناد الى الأرقام وتزايد الاصابات وهذا اصبح واضحا بجميع المناطق ويعود السبب الى عدم اكتراث والتزام المواطنين بإجراءات الوقاية.

وشدد الرئيس عون على أهمية ان يكون المواطن مسؤولا عن افعاله وتصرفاته وتمنى على الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي المساهمة في تكثيف الحملات الإعلامية والاعلانية التي تحث المواطنين على الالتزام باجراءات الوقاية.

واقترح دولة الرئيس حسان دياب تمديد اعلان التعبئة العامة استناداً إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 30/8/2020.

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واشار وزير الصحة حمد حسن الى أن المعلومات المتوفرة تؤكد ان الوضع دقيق وخطر والمشكلة تكمن في عدم التزام المواطنين بالاجراءات والتدابير الوقائية وبخاصة المسافرين العائدين بفترة الحجر المفروضة.

ورفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6665 /2020 اعتباراً من تاريخ 3/8/2020 ولغاية 30/8/2020 ضمناً.

واكد المجلس الأعلى للدفاع على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.

كما تقرر الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل أو إقفالها مؤقتاً وضمن شروط معيّنة ترتكز على المعايير الآتية: كثافة الإختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

وطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

كما طلب الى وسائل الاعلام والمشكورة، على تعاونها مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية.