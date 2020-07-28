لبنان | إقفال الحدائق العامة في بشري وتعليق النشاطات الاجتماعية والصيفية

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كما أقفلت البلدية الحدائق العامة في محلتي مار جرجس والخيرية ومؤسسة “المطران فيليب شبيعة الاجتماعية”، واوقفت كل النشاطات الاجتماعية والترفيهية والصيفية.

أما “لجنة أصدقاء غابة الأرز” فأبقت غابة الأرز الدهرية مفتوحة امام الزوار، وشددت على ضرورة اتباع التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية. كذلك بقي متحف جبران مفتوحا أمام الزوار، مع الزامهم وضع الكمامات.

وفي اتصال لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” مع مدير مستشفى بشري الحكومي آدي لظم، أكد أن “مستشفى أنطوان ملكة طوق الذي تم تخصيصه لمرضى كورونا جاهز لاستقبال المرضى”.