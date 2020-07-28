لبنان | مجلس الوزراء ملتئم برئاسة عون ويبحث في جدول اعمال من 29 بندا

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ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 29 بندا أبرزها:

– استكمال البحث في التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا

– عرض وزارة المالية لمشروع العقد مع شركة Marsal&Alvarez للقيام بمهمة التحقيق الجنائي

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– اقتراح القانون الرامي الى انشاء برنامج لازالة الفقر والعوز المدقع في لبنان “افعال”

– اقتراح قانون الى رفع السرية المصرفية، مشروع قانون يرمي الى اعفاء كافة المركبات الآلية من رسوم السير السنوية ورسم اللوحات المميزة للعام 2020 او العام 2021 حصرا والغرامات المرتبطة بها، مشروع مرسوم يرمي الى انشاء ثلاث دوائر في ملاك وزارة الاعلام: دائرة المعلوماتية

– دائرة الاعلام الالكتروني والرقمي ودائرة التواصل والحوار وطلب وزارة الاعلام الموافقة على عدد من التراخيص الإعلامية

– وامور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.