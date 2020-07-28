لبنان | مديرية التوجيه: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر و29 خرقا جويا معاديا

كما صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان ثان جاء فيه: “ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 28 / 7 / 2020 ولغاية 30/7/2020 ما بين الساعة 9.00 والساعة 18.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وجاء في بيان ثالث الاتي:”ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 22/ 7/ 2020 ولغاية 30 /9/ 2020 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق بشري، جرد الضنية والقرنة السوداء – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.”

ونص البيان الرابع على الاتي:”ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 13 / 7 /2020 ولغاية 14 / 8 /2020 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية، في حقل رماية مزرعة حنوش (حامات)، وفي مناطق: سقي أبو علي، رأس مسقا والكورة”.

وفي بيان خامس لمديرية التوجيه جاء فيه:”بتاريخ 27 / 7 / 2020 اعتبارا من الساعة 00.50 ولغاية 28 / 7 / 2020 الساعة 00.05 تم تسجيل /29/ خرقا جويا معاديا تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب. وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “.