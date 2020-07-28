لبنان | مديرية التوجيه: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر و29 خرقا جويا معاديا

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كما صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان ثان جاء فيه: “ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 28 / 7 / 2020 ولغاية 30/7/2020 ما بين الساعة 9.00 والساعة 18.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.
وجاء في بيان ثالث الاتي:”ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 22/ 7/ 2020 ولغاية 30 /9/ 2020 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق بشري، جرد الضنية والقرنة السوداء – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.”
ونص البيان الرابع على الاتي:”ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 13 / 7 /2020 ولغاية 14 / 8 /2020 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية، في حقل رماية مزرعة حنوش (حامات)، وفي مناطق: سقي أبو علي، رأس مسقا والكورة”.
وفي بيان خامس لمديرية التوجيه جاء فيه:”بتاريخ 27 / 7 / 2020 اعتبارا من الساعة 00.50 ولغاية 28 / 7 / 2020 الساعة 00.05 تم تسجيل /29/ خرقا جويا معاديا تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب. وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.