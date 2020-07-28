كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:12 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وذكر بالارشادات الصادرة عن وزارتي الصحة العامة والداخلية والجهات الرسمية المعنية، من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات التي لا تراعي الاجراءات الصحية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قائمقام حاصبيا: لتطبيق الإجراءات الصحية حرصا على السلامة العامة في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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