لبنان | رئيس بلدية عمشيت: إقفال الكورنيش البحري أمام ممارسة الرياضة على الأرصفة العامة

أضاف: “يمنع بشكل قاطع الولوج إلى كل الشواطىء العامة كما يمنع وقوف السيارات على طول الكورنيش البحري باستثناء التي يتواجد أصحابها في الأكشاك أو المطاعم أو أي من المؤسسات السياحية المذكورة في الفقرة “ج” من البند الثاني”.

وأعلن أن “عناصر الشرطة البلدية ستقوم بتطبيق مضمون المذكرة عبر تسطير محاضر ضبط في حق جميع المخالفين، ومالكي السيارات التي تتواجد مركونة على طول الكورنيش وكافة الفسحات التي تؤدي إلى الشواطىء العامة”.