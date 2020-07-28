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أضاف: “يمنع بشكل قاطع الولوج إلى كل الشواطىء العامة كما يمنع وقوف السيارات على طول الكورنيش البحري باستثناء التي يتواجد أصحابها في الأكشاك أو المطاعم أو أي من المؤسسات السياحية المذكورة في الفقرة “ج” من البند الثاني”.
وأعلن أن “عناصر الشرطة البلدية ستقوم بتطبيق مضمون المذكرة عبر تسطير محاضر ضبط في حق جميع المخالفين، ومالكي السيارات التي تتواجد مركونة على طول الكورنيش وكافة الفسحات التي تؤدي إلى الشواطىء العامة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس بلدية عمشيت: إقفال الكورنيش البحري أمام ممارسة الرياضة على الأرصفة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.