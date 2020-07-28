لبنان | كميات كبيرة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسل المهرب في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:12 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وضبط كميات كبيرة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسل المهرب. وأعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي”في بيان انها “واصلت جهودها لمكافحة التهريب، إذ نفذ جهاز مكافحة التهريب التابع لها حملة دهم في مدينة طرابلس وبلدة مجدليا في شمال لبنان. تم بنتيجتها ضبط كميات كبيرة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسل المهرب . وبلغت قيمة الغرامات على المخالفين ملايين الليرات اللبنانية. وسطرت محاضر ضبط بحقهم اودعت القضاء المختص”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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