لبنان | دياب: “العدو عم يدفش لتعديل مهام اليونيفيل… متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:13 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال عبر “تويتر”: “العدو عم يدفش لتعديل مهام اليونيفيل وقواعد الاشتباك معنا”. ودعا “للحذر بالأيام الجاية لأني متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة”. وأضاف: “البلد عم يواجه تحديات استثنائية وهناك تفلت السلاح واعتداء ع مراكز الأمن وكأن الأمور مش تحت السيطرة”. وسأل: “وين الأجهزة الأمنية؟ وين القضاء؟ شو دورهم بفرض هيبة الدولة؟ كيف فينا نفرض الأمن بمنطقة وما فينا نفرضه بمنطقة تانية؟”. Advertisements واعتبر دياب أن “يلي عم بصير ما بده توافق سياسي، بده قرار أمني جدي وحازم لازم نكون جاهزين للتعامل مع ارتدادات استحقاق 7 آب، موعد صدور الحكم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري”. وتابع: “بحسب معلوماتنا، المعنيين بهالقضية رح يتعاطوا معها بشكل مسؤول لوقف الاصطياد بالماء العكر يلي قد يلجأ له البعض. مواجهة الفتنة أولوية وما لازم يكون في أي تساهل بهالموضوع”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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