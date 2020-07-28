لبنان | لبنان يدخل في ذروة الحر… استعدوا لثلاثة ايام من الحريق

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طقس يومي الثلاثاء والاربعاء مشمس وصافي ولاهب مع رياح حارة تنخفض سرعتها ليلا الى 4 كم في الساعة الامر الذي سيحوّل الجو الى خانق.

تبلغ درجات الحرارة ذروتها بين الثلاثاء والخميس في البقاع مع درجات حرارة تتوزّع

على الشكل التالي:

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البقاع الوسط 43 درجة

البقاع الشرقي 44 لثلاثة ايام

دمشق 46

حمص 44

الساحل الشمالي 38

الساحل اللبناني 34/35 مع رطوبة 87%

الجبال الغربية 34/35

كيف ستتوزع درجات الحرارة في لبنان؟

على الساحل: 34 درجة تنخفض ليلاً الى 28

في البقاع: 43/44 نهاراً وتنخفض ليلاً الى 26

على الجبال 1200 متر: 34 نهاراً و 24 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 28 نهاراً و 17 ليلا

الرياح: غربية الى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة تكون جنوبية شرقية لاهبة يوم الثلاثاء في الداخل

الضغط الجوّي: 1005hpa

الرطوبة: 85% ساحلاً و 30% بقاعاًً.

تقرير الأب إيلي خنيصر