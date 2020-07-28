لبنان | لبنان يدخل في ذروة الحر… استعدوا لثلاثة ايام من الحريق

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طقس يومي الثلاثاء والاربعاء مشمس وصافي ولاهب مع رياح حارة تنخفض سرعتها ليلا الى 4 كم في الساعة الامر الذي سيحوّل الجو الى خانق.
تبلغ درجات الحرارة ذروتها بين الثلاثاء والخميس في البقاع مع درجات حرارة تتوزّع
على الشكل التالي:
البقاع الوسط 43 درجة
البقاع الشرقي 44 لثلاثة ايام
دمشق 46
حمص 44
الساحل الشمالي 38
الساحل اللبناني 34/35 مع رطوبة 87%
الجبال الغربية 34/35
كيف ستتوزع درجات الحرارة في لبنان؟
على الساحل: 34 درجة تنخفض ليلاً الى 28
في البقاع: 43/44 نهاراً وتنخفض ليلاً الى 26
على الجبال 1200 متر: 34 نهاراً و 24 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 28 نهاراً و 17 ليلا
الرياح: غربية الى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة تكون جنوبية شرقية لاهبة يوم الثلاثاء في الداخل
الضغط الجوّي: 1005hpa
الرطوبة: 85% ساحلاً و 30% بقاعاًً.
تقرير الأب إيلي خنيصر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.