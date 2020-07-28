لبنان | وليد جنبلاط: لا يحسد الشعب اللبناني على حكومة الديب… انه الحلم يتحقق اخيراً

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وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “لا يحسد الكاظمي على وضعه ولا يحسد الشعب اللبناني على حكومة الديب”.

وأضاف في تغريدة ثانية: ” استكمالًا للتفاؤل وبعد ان أُفشلت الحكومة ومن يرعاها مهمة وزير الخارجية الفرنسي Le Drian اتى تصنيف جديد من وكالة مودي يجعلنا بموازاة فنزويلا”.

وتابع: “انه الحلم يتحقق اخيرا بعد طول انتظار فتكتمل منظومة التصدي من الشرق الى الغرب. وان شكرتم لأزيدنّكم”.