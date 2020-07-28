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وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “لا يحسد الكاظمي على وضعه ولا يحسد الشعب اللبناني على حكومة الديب”.
وأضاف في تغريدة ثانية: ” استكمالًا للتفاؤل وبعد ان أُفشلت الحكومة ومن يرعاها مهمة وزير الخارجية الفرنسي Le Drian اتى تصنيف جديد من وكالة مودي يجعلنا بموازاة فنزويلا”.
وتابع: “انه الحلم يتحقق اخيرا بعد طول انتظار فتكتمل منظومة التصدي من الشرق الى الغرب. وان شكرتم لأزيدنّكم”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وليد جنبلاط: لا يحسد الشعب اللبناني على حكومة الديب… انه الحلم يتحقق اخيراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.