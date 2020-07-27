لبنان | ميشال ضاهر : نتيجة الPCR سلبية ل14 مسعفا من الصليب الاحمر زحلة من أصل ال17

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك فمن يتحمل مسؤولية هذه الجريمة؟ كل الشكر للدكتور سيزار باسيم ومركز الاستشفاء الشمالي. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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