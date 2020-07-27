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والمصابان الجديدان يعملان في شركة رامكو وهي الشركة نفسها التي جاءت منها الإصابة الأولى”.
وأضافت:”وبناء عليه، فإن لجنة الطوارئ في فنيدق وبلديتها يتمنيان السلامة للمصابين، وتدعوان الأهل الكرام إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات والتوصيات الصادرة من الجهات المختصة ومنع التجمعات (سواء أكانت تعود لمناسبات سعيدة أم حزينة)، كما ندعو إلى عدم التهاون في الوقاية الصحية وشروط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات”.
وفي الختام قالت: “نعول على وعي أهلنا لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، وإلا سنضطر آسفين إلى اتخاذ إجراءات صارمة بهذا الشأن”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية فنيدق: تأكيد إصابتين جديدتين بـكورونا في البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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