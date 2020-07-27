لبنان | نتنياهو: حزب الله يورط لبنان ..وسنواصل العمل ضد تموضع إيران عسكريا في منطقتنا

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وأكد نتانياهو ان “إسرائيل ستواصل العمل ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا في منطقتنا”، معتبراً أن “امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله يورّط الدولة اللبنانية بسبب إيران”.

واعتبر أن بأن “السيد نصرالله ارتكب سابقا خطأ جسيما حين أخطأ في تقدير عزيمة إسرائيل على الدفاع عن نفسها والدولة اللبنانية دفعت حينئذ ثمنا باهظا بسبب ذلك، وأقترح عليه عدم تكرار هذا الخطأ”.

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وشدد على ان “حزب الله والدولة اللبنانية يتحملان كامل المسؤولية عن هذا الحادث وعن أي هجوم ينطلق من الأراضي اللبنانية، وعلى حزب الله أن يعلم بأنه يلعب بالنار وسنرد على أي هجوم يُشن علينا بقوة كبيرة”.

من جهته، أفاد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بأن “مجموعة مسلحة دخلت لإسرائيل لمحاولة المس بالجيش الاسرائيلي، لكن الجيش تعامل مع هذه الأحداث بشكل مهني، وهو مصر على منع اي مس بجنوده وحدود بلاده وسيادتها”.

وشدد غانتس على أن “لبنان وسوريا دولتان ذات سيادة وتتحملان المسؤولية على اي عملية تنتطلق من اراضيهما”، منوهاً بأن “كل ما تقومان به سيلقى ردا عظيماً ومؤلماً واقول بشكل لا يقبل التأويل، الجيش الاسرائيلي مستعد لأي رد”.