لبنان | متطوعو الدفاع المدني دعوا للمشاركة في التحرك امام القصر الجمهوري غدا

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و تشدد اللجنة على “ضرورة المشاركة بكثافة من قبل المتطوعين للتمكن من الضغط على الحكومة للاسراع في بت ملف الدفاع المدني”.

كما وتشدد اللجنة “على ضرورة الابقاء على جهوزية كاملة في المراكز جميعا لتلبية كافة المهام الملقاة على عاتقنا كما ونرجو من الزملاء الكرام الإلتزام بسلمية التحرك وإظهار وجه الدفاع المدني الذي تعودت القوى الأمنية والمواطن اللبناني عليه وضرورة الالتزام بالكمامة الواقية تنفيذا لمقررات وزارة الصحة”.