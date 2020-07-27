لبنان | وزير إسرائيلي يهدد نصر الله: اللقاء مع سليماني قريباً

من جهته، قال يوفال شتاينتس عضو المجلس الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، “من الصعب معرفة مدى قربنا من نقطة الغليان، هذا ممكن دائما، لنفترض أن “حزب الله “لا يريد اندلاع توتر، ولكنه في النهاية منظمة تتلقى تعليمات من إيران”.

وأضاف في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، “نحن ليس لدينا مصلحة في شن حملة عسكرية ضد لبنان، فقط هدفنا منع إيران من التموضع في سوريا، لكن إذا لم يكن هناك خيار، سنعرف كيف نرد بقوة كبيرة جدا”.