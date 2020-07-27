- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
من جهته، قال يوفال شتاينتس عضو المجلس الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، “من الصعب معرفة مدى قربنا من نقطة الغليان، هذا ممكن دائما، لنفترض أن “حزب الله “لا يريد اندلاع توتر، ولكنه في النهاية منظمة تتلقى تعليمات من إيران”.
وأضاف في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، “نحن ليس لدينا مصلحة في شن حملة عسكرية ضد لبنان، فقط هدفنا منع إيران من التموضع في سوريا، لكن إذا لم يكن هناك خيار، سنعرف كيف نرد بقوة كبيرة جدا”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير إسرائيلي يهدد نصر الله: اللقاء مع سليماني قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.