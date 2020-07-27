كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال: “لقد عاد الهدوء إلى المنطقة، وتحافظ اليونيفيل على وجودها على الارض، إلى جانب القوات المسلحة اللبنانية. وفتحت اليونيفيل تحقيقا لكشف الوقائع وتحديد ملابسات الحادث”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تيننتي: عاد الهدوء إلى المنطقة واليونيفيل تحافظ على وجودها إلى جانب القوات المسلحة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.