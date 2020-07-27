لبنان | هذه مواعيد قبول طلبات الترشيح لدورة الإمتحانات الخاصة

وجاء في المذكرة:

“بناء على المرسوم رقم 6681 بتاريخ 21/7/2020 الرامي إلى إجراء دورة خاصة للإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وللشهادة المتوسطة للعام 2020،

أولا : تقبل طلبات التلامذة المرشحين للإمتحانات الرسمية للدورة الخاصة للعام 2020، ضمن الفترة الممتدة من يوم الأربعاء الواقع فيه 29/7/2020 وحتى يوم الجمعة الواقع فيه 7/8/2020 ضمنا.

ثانيا : تقبل طلبات الترشيح في المراكز الآتية :

محافظة بيروت المنطقة التربوية في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة (ثانوية عبد الله العلايلي الرسمية).

محافظة جبل لبنان المنطقة التربوية في جبل لبنان – بعبدا

محافظة الشمال المنطقة التربوية في الشمال – طرابلس

محافظة البقاع المنطقة التربوية في البقاع – زحلة.

محافظة بعلبك والهرمل المنطقة التربوية في بعلبك والهرمل – بعلبك

محافظة الجنوب المنطقة التربوية في الجنوب – صيدا

محافظة النبطية المنطقة التربوية في النبطية – النبطية

ثالثا :

أ- يُحظر تقديم أكثر من طلب واحد تحت طائلة إلغاء الطلبات المقدمة.

ب – الرسم القانوني : 40.000 ل.ل. (أربعون ألف ليرة لبنانية) لشهادة الثانوية العامة.

20.000 ل.ل. (عشرون ألف ليرة لبنانية) للشهادة المتوسطة.

1.000 ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) طابع مالي عن كل مرشح.

ج – يُرفض كل طلب لا يستوفي الشروط القانونية وكذلك الطلبات التي ترد بعد المهل المحددة.

رابعا : لا تُقبل أية ملاحق ترِد بعد انتهاء فترة قبول الطلبات المحددة في هذه المذكرة”.