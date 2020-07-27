لبنان | “موديز” تخفض تصنيفها الائتماني للبنان من (CA) إلى (C)

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 07:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت وكالة “رويترز” ان: “موديز” خفضت تصنيفها الائتماني للبنان من (CA) إلى (C). معتبرة إن التصنيف (C) يعكس تقديراتها بأن الخسائر التي يتكبدها حائزو السندات خلال التعثر الحالي للبنان عن السداد من المرجح أن تتجاوز 65%. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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