لبنان | لا إصابات جديدة بكورونا في صور

اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انه بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء، لم يسجل اليوم أي إصابة بفيروس covid_19، في حين سجلت 8 حالات شفاء تام، مما يرفع عدد المتعافين في القضاء الى 114.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ما زال 254 مصابا، توزعوا على الشكل التالي:

131 حالة وافدة من إفريقيا( 3حالات وفاة).

4 حالات وافدة من أوروبا.

حالة واحدة وافدة من سوريا.

حالة وافدة من العراق.

117حالة محلية (111 حالة من المخالطين ) بينها 25 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية وحالتين من التابعية السورية وحالة من التابعية العراقية (3 حالات وفاة).

وتماثل 124 منهم الى الشفاء بشكل تام.

واكدت الوحدة انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

واعلنت انه “بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل” .