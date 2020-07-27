لبنان | توضيح لمستشفى الهراوي عن الاختلاف في نتائج فحوص كورونا

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أصدرت إدارة مستشفى الهراوي بيانا توضيحيا عن الاختلاف في النتائج المخبرية لفحوص كورونا.

وجاء في بيانها:

تم التداول أخيرا بأخبار كثيرة حول اختلاف في النتائج المخبرية لفحوصات فيروس كورونا (كوفيد-19) بين المختبرات الطبية، يهم إدارة مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة توضيح ما يلي:

إن “مثل هذا الاختلاف ليس بالأمر المستغرب بالنسبة للمختبرات التي تعتمد تقنيات مختلفة في اختبار أي مادة كيميائية أو ميكروبات خاصة وأن هذا الفحص له جوانب عديدة تتعلق بسحب العينة والمواد التحليلية والجهاز الذي يتم التحليل عليه.

كما أن النتائج ال faux positive معروفة عالمياً. وبالتالي إن النتائج التي صدرت أخيرا من قبل مختبر مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي كانت أولية وتطلب إعادتها بعد ٤٨ ساعة.

حرصاً على مصداقيتنا، وتفادياً لوقوع أي ضرر تسعى الإدارة جاهدة مع الفريق المخبري على العمل للحدّ من صدور أي نتيجة غير صحيحة وتأسف لما صدر في اليومين الماضيين وتتعهد بمعالجة أي خلل أو عطل يشوب الآلة أو ال kits.