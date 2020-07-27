كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 05:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، انه بـ: “توجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، وفي إطار سلسلة ضبط مستودعات الأغذية الفاسدة، دهمت الوزارة مستودعا جديدا في منطقة جزين بمؤازرة قوى أمن الدولة، حيث عثر بداخله على حوالي 40 كلغ من لحم الخنزير المقطع والموضب بأكياس بطريقة غير مطابقة لشروط التخزين، وقد تم حجز البضائع وتشميع البراد بالشمع الأحمر وأخذ عينات وفحصها”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الاقتصاد: دهم مستودع في جزين وضبط لحم خنزير غير مطابق لشروط التخزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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