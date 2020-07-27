لبنان | هدوء حذر يسود مناطق الاشتباكات في محور شبعا وكفرشوبا والهبارية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 05:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يسود الهدوء الحذر مناطق الاشتباكات في محور شبعا، كفرشوبا والهبارية، بحيث توقف القصف المدفعي الإسرائيلي. في ظل تكثيف الطائرات الاستطلاعية والحربية تحليقها في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا، وأدت القذائف المدفعية الاسرائيلية إلى حريق في مرتفعات جبل السدانة وأطراف كفرشوبا. وأحصت الجهات الأمنية سقوط حوالى 50 قذيفة في مرتفعات قرى العرقوب. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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