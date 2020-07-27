كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 05:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على حسابه عبر “تويتر” بالقول: “أشك أن ما حصل في الجنوب عملية للمقاومة ولكن يبدو الإسرائيلي مرتعب من عملية هذا ما حصل بإختصار”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وهاب: أشك أن ما حصل في الجنوب عملية “للمقاومة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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