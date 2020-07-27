لبنان | افيخاي ادرعي: قواتنا ستبقى في حالة استعداد لمواصلة أعمالها وفق الحاجة

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قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على تويتر أن “قوات الجيش الاسرائيلي تبقى في حالة استعداد لمواصلة أعمالها وفق الحاجة”.
وذكر أن الجيش الاسرائيلي “أحبط عملية تخريبية في منطقة جبل روس” متحدثا عن ان “القوات الاسرائيلية تمكنت من تشويش عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين ٣ الى ٤ مخربين والتي تسللت أمتار معدودة للخط الأزرق.”
وقال: لقد تم فتح النيران نحوهم وتشويش مخططتهم. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.