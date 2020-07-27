لبنان | المجذوب تابع مع الجامعات الخاصة موضوع دعم المؤسسات والأقساط

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 05:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اجتمع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب مع وفد من “تجمع الجامعات” ضم عددا من رؤساء الجامعات الكبرى في لبنان ، وتناول البحث سلسلة من المواضيع المهمة بالنسبة إلى مؤسسات التعليم العالي وفي مقدمها كيفية دعم القطاع الجامعي لكي يتمكن من الإستمرار في أداء رسالته في الظروف الإقتصادية البالغة الصعوبة التي يمر بها لبنان. كما بحث المجتمعون في موضوع الأقساط الجامعية في ظل سعر صرف الدولار المرتفع تجاه الليرة اللبنانية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. واطلع المجذوب على مطالب الجامعات ووعد بمتابعتها من خلال مجلس التعليم العالي واللجان المكلفة بهذه المهام. وأكد للوفد “اهتمامه ومتابعته للوضع التربوي كأولوية وطنية” ، لافتا إلى “اهتمام رئيس مجلس الوزراء بهذا القطاع المهم في بناء لبنان وإعادة نهوضه وإعداد موارده البشرية المتمايزة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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