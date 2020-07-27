كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 05:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تحلق في هذه الاثناء طائرات استطلاع اسرائيلية فوق مزارع شبعا منفذة غارات وهمية والوضع بات اكثر هدوءا. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تحليق لطائرات استطلاع اسرائيلية فوق مزارع شبعا وتنفيذ غارات وهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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