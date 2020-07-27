كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 05:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكد المتحدث باسم اليونيفيل: “نحن على اتصال مع الطرفين لتقييم الوضع ولجم التوتر ونحض على ممارسة ضبط النفس” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اليونيفيل: نحن على اتصال مع الطرفين لتقييم الوضع ولجم التوتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.