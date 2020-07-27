كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 05:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملف الدجاج الفاسد الذي ضبطته المديرية العامة للجمارك على ٩ موقوفين واحالتهم موقوفين الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان واثنين فارين من عائلة فريحة وطلبت لهما اصدار مذكرة توقيف غيابية . واتى الادعاء مستندا الى قانون حماية المستهلك وخصوصا المادتين ١٠٩ و١١١ حيث تصل العقوبة الى ٣ سنوات سجن . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | القاضية عون تتدعي على 11 شخصاً في ملف الدجاج الفاسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.