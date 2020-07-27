كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 05:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك افادت وكالة “رويترز” عن مصدر لبناني مطلع أن “حزب الله” أطلق صاروخاً موجهاً على آلية إسرائيلية في مزراع شبعا. كما اشار متحدث إسرائيلي لـ”رويترز” أن “الجيش الإسرائيلي منخرط في قتال دائر على الحدود الشمالية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مصدر لبناني مطلع: “حزب الله” أطلق صاروخاً موجهاً على آلية إسرائيلية في مزراع شبعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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