لبنان | بالفيديو: اشتباكات بين “حزب الله” والجيش الاسرائيلي على الحدود الجنوبية

وكشف مصدر أمني لوكالة “سبوتنيك” أنّ مجموعة تابعة لـ”حزب الله” تسللت ناحية قرية الغجر على الشريط الحدودي، وأثناء محاولتها استهداف رتل عسكري إسرائيلي، تم كشفها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن “إحباط” عملية لـ”حزب الله” في منطقة جبل روس في مزارع شبعا، عصر اليوم الإثنين. وقال إنّه تمكّن من “إحباط” عملية قامت بها خليّة مكونة من 3 إلى 4 عناصر، اجتازت الحدود بأمتارٍ معدودة. كما تحدثت تقارير إسرائيلية عن محاولة خلية “حزب الله” إطلاق صاروخ مضاد للمدرعات نحو دبابة إسرائيلية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه “لا يعرف الوضع الصحّي” لعناصر “حزب الله”، وأنه “يجري إعادة فتح الطرقات المدنيّة في منطقة الشمال وإعادة الحياة المدنيّة إلى طبيعتها”. وأضاف أنه “أمامنا أيام معقّدة ومتوتّرة”.

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وقال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إنّنا “في ذروة حدث أمني غير بسيط”. وخلال جلسة كتلة الليكود البرلمانيّة، قال نتنياهو: “نحن نتابع طوال الوقت ما يجري في الحدود الشماليّة” وأضاف أنّ “لبنان وحزب الله سيتحملان مسؤوليّة كل اعتداء يخرج من لبنان ضدّنا”. وتابع نتنياهو أنّ الجيش الإسرائيلي “جاهز لكل سيناريو. نحن نعمل على كل الجبهات لأجل أمن إسرائيل، قرب حدودنا وبعيدًا عنها”.

وغرّد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه في “تويتر” قائلاً إنّ “الجيش أصدر تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع #لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة #جبل_روس، وعلى السكان البقاء في المنازل. كما يحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية، ويجب الامتناع عن استخدام المركبات لاهداف غير ضرورية”.

من جانبه اعلن رئيس الوزارء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه “نتابع باستمرار ما يجري على حدودنا الشمالية وجيش الدفاع مستعد لجميع السيناريوهات”، وضاف “نحن امام عمليه عسكرية ليست سهلة“