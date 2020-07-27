لبنان | بلدية البيسارية أعلنت حال الطوارئ بعد ثبوت إصابة أحد أبناء البلدة

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اعلنت بلدية البيسارية، في بيان، “حال الطوارئ بعد ثبوت اصابة احد ابناء البلدة، بفيروس “كورونا”، وطلبت من جميع المخالطين ضرورة اجراء فحص ال pcr. كما تقرر اقفال جميع اماكن التجمعات العامة من حدائق ومقاهي ومطاعم ونواد رياضية حتى اشعار اخر”.
وطلبت البلدية من “اصحاب المحلات التزام الاجراءات الصحية المطلوبة مع التزام الاهالي وضع الكمامة والحد من التجوال الا للضرورة القصو”.
وتمنت البلدية الشفاء للمريض وضرورة اخذ الحيطة والحذر من قبل الاهالي لكي لا يفقد السيطرة على احتواء الوباء.
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