لبنان | وزير الصحة: 222 اصابة داخل القطاع الصحي

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اعلن وزير الصحة حمد حسن عن وجود ” 222 اصابة داخل القطاع الصحي من اطباء وممرضين وموظفين ونطلب من كل من يعاني من حالات باردة تحاشي دخول المستشفى”.
واضاف”نسبة الفحوصات التي أجريت الى 100 ألف نسمة زادت الحالات الإيجابية فيها من 1 في المئة الى 1.6 في المئة خلال الـ14 يوماً الأخيرة”. مشددا على انه”بعد 31 تموز ولمدة أسبوعين لن نسمح للوافدين الدخول إلى لبنان من دون فحص PCR وعلى الوافد من دول فيها نسبة إصابة عالية التزام الحجر في الفندق على نفقته لـ48 ساعة لحين صدور نتيجته” مكرراً انه “ليس مقبولا على اي مستشفى حكومي رغم حساسية الموقف ان يمتنع عن استقبال المرضى وادعو كل الجهات الضامنة الى بذل جهد اضافي في هذه المرحلة”.
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